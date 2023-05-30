Писатель Эдвард Радзинский уехал из России и скрыл информацию, где именно сейчас проживает

Писатель Эдвард Радзинский покинул Россию. Новое место жительства он не раскрыл.

Об отъезде стало известно изданию Daily Storm.

«Я немножко далеко и не в России», - сообщил Радзинский журналистам, комментируя прилет беспилотников, которые были сбиты вблизи Николиной Горы, где когда-то писатель снимал дачу.

Он заявил, что не живет в том месте, а дачу снимал «сто лет назад». После продажи загородного дома Радзинского «попросили» оттуда.

Писатель отметил, что почти не следит за новостями из России и у него «мало информации».

На днях мы писали, что ведущая Лера Кудрявцева улетела из России.