16:25, 30 мая 2023
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Писатель Эдвард Радзинский уехал из России и скрыл информацию, где именно сейчас проживает
Фото: Starface.ru
Писатель Эдвард Радзинский покинул Россию. Новое место жительства он не раскрыл.
Об отъезде стало известно изданию Daily Storm.
«Я немножко далеко и не в России», - сообщил Радзинский журналистам, комментируя прилет беспилотников, которые были сбиты вблизи Николиной Горы, где когда-то писатель снимал дачу.
Он заявил, что не живет в том месте, а дачу снимал «сто лет назад». После продажи загородного дома Радзинского «попросили» оттуда.
Писатель отметил, что почти не следит за новостями из России и у него «мало информации».
На днях мы писали, что ведущая Лера Кудрявцева улетела из России.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Daily Storm
Автор:Лилия КараеваТеги: