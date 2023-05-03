«Здесь ему было трудно»: Рената Литвинова заговорила о тяжелой судьбе Вячеслава Зайцева

В мире отечественной моды произошли большие потери. 30 апреля не стало Вячеслава Зайцева на 86-м году жизни. Мужчина скончался от внутреннего кровотечения в одной из клиник, не приходя в сознание. Спустя несколько дней после трагедии Рената Литвинова написала откровенный пост, посвященный именитому модельеру.

Светская львица вспомнила, как в 18 лет мечтала о платье от Вячеслава. На тот момент не каждый мог позволить себе такую покупку, однако ухажер Литвиновой решил порадовать ее ценным подарком. Придя в магазин, артистка сделала выбор в пользу одной модели, правда, далеко не все оценили дорогостоящую вещь. Рената старалась не слушать мнение людей, у которых «нет вкуса». Она была уверена в своей покупке и считала, что это платье — «лучшее в СССР».

«Он был для меня первым русским дизайнером в моде. Он проложил дорогу всем остальным. Пусть ему там будет хорошо, ведь здесь ему было трудно», — высказалась Литвинова о непростой судьбе Зайцева.

Ранее певец Юлиан рассказал, как Алла Пугачева предала тяжелобольного Зайцева. Мужчина заявил: «Это было ударом». Полное высказывание артиста читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой выяснилось, что Литвиновой стало трудно скрывать свой возраст. Подробности смотрите здесь.