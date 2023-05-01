Опять предала: Алла Пугачева совершила подлый поступок по отношению к больному Зайцеву

На днях в мире отечественной моды произошла большая утрата: на 86-м году жизни скончался Вячеслав Зайцев. Мужчина умер от внутреннего кровотечения в одной из клиник, не приходя в сознание. Поговаривают, модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. Это сообщение подтвердил и певец Юлиан в беседе с изданием mk.ru.

По словам мужчины, в последние годы жизни Вячеслава всем близким и родным людям было тяжело с ним общаться, и причиной этого стал серьезный недуг. Однако, как выяснилось, самые напряженные отношения у модельера были с Аллой Пугачевой.

Дело в том, что когда-то певица и Зайцев сотрудничали. Именно он придумал исполнительнице хита «Арлекино» «знаменитые балахоны, которые скрывали все недостатки фигуры». Но внезапно артистка прекратила с Вячеславом работу и обратилась за помощью к Юдашкину. Это, по словам Юлиана, «было ударом» для Зайцева.

«Он переживания никогда не показывал. Его беспокоили свои дела. С Аллой они потом помирились. В последние годы она к нему приходила, но тесного общения не было», — пояснил мужчина.

Ранее мы писали о том, что Вячеслав Зайцев ушел из жизни, не расплатившись с долгами. Подробности смотрите в этой статье.