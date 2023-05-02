«Чудес не бывает»: 56-летняя Рената Литвинова больше не может скрывать свой настоящий возраст

В последнее время все внимание публики приковано к Ренате Литвиновой. Год назад она перебралась в Париж и там строит новую жизнь. О возвращении в РФ светская львица не думает. Об этом говорит то, что она оборвала все связи с Россией и теперь занимается театральной деятельностью в другой стране. К слову, Литвинова довольно редко дает интервью, поэтому информация о ней почти отсутствует. Однако на днях актриса вышла на связь и спровоцировала новую волну обсуждений.

В России Литвинову считают самой стильной женщиной. Ренате 56 лет, однако она совсем не выглядит на свой возраст. Вот почему еще в недавнем прошлом многие эксперты из мира моды мечтали о сотрудничестве с ней. Несмотря на это, в личном блоге светская львица внезапно заговорила о своей старости. По ее словам, «чудес не бывает», вот почему с каждым годом ей все труднее скрывать истинный возраст.

«Нужно держать себя в ежовых рукавицах: физически нагружать, запретить жареное и жирное, не пить водку и радовать себя кремами. Есть некие волшебные баночки, которые оттягивают момент расхождения внутреннего мира с внешним», — высказалась Литвинова.

При этом артистка добавила: красивая старость для нее — это «счастливый финал» жизни, вот почему она будет делать для этого всевозможное.

«Соблюдая дисциплину, ты должен позволять себе бокал шампанского», — сообщила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что эмигрировавшая Рената Литвинова снялась топлес в Париже для рекламы спектакля. Подробности смотрите в этой статье.