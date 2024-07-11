«Зажравшаяся свинья»: работавший у Соловьева блогер сделал неожиданное заявление

Российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!» и в прошлом работавший на канале «Соловьев LIVE», рассказал, что считает себя «зажравшейся свиньей». Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Как признался знаменитость, к подобному выводу он пришел благодаря собственным жалобам на творческую неудовлетворенность.

«Я зажравшаяся свинья, которая выиграла в лотерею», — написал Васильев.

Блогер подчеркнул, что считает свое «нытье» несерьезным. При этом он отметил, что у него прекрасная жизнь, которой он не успевает насладиться из-за регулярно поиска любых подвохов.

Напомним, Стас Васильев прославился в 2010-х как обозреватель техники на YouTube. Позднее блогер сместил акцент на политические темы, а в 2022 году все каналы Васильева на YouTube заблокировали. В прошлом году Васильева внесли в украинскую базу «Миротворец».

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