«Довел до слез»: Владимир Сычев рассказал о съемках с дочерью

Популярный актер Владимир Сычев рассказал о том, как довел до слез дочь на съемочной площадке. О карьере наследниц и о своей жизни мужчина порассуждал в интервью WomanHit.ru.

У знаменитости есть две дочери – 13-летняя Анна и 11-летняя Мария. Актер часто берет их на съемки и красные дорожки, поэтому неудивительно, что наследницы захотели пойти по его стопам. Они уже пробовали себя на экране. Старшая дочь приняла участие в съемках фильма «Добро пожаловать в семью», а младшая была в главной роли в картине «В потоке трех стихий».

Сычев при этом уверяет, что не намерен помогать детям с продвижением. Но он помог дочери сделать самопробы. Мужчина поделился, что раньше девочки видели его работу в «розовых очках», а потом поняли, что это не так.

«Каждый вечер она приезжала домой и на мой вопрос: „Ну, как?“, отвечала: „Пап, давай потом!“. И просто падала на кровать, даже зубы чистить не ходила. Она поняла, что это не просто так, а адский труд», — пояснил Владимир.

Также артист вспомнил о съемках со старшей дочерью. Он признался, что на площадке не всегда ведет себя как папа, а как профессиональный актер. По его словам, может младшей и повезло, что она играла без него. Про старшую же наследницу он говорит так:

«Она была со мной в кадре. Она со мной была на площадке, и я ее там даже довел до слез своей максимальной супертребовательностью», – признался звезда.

Сычев отметил, что у него талантливые дети, но он очень не хочет, чтобы о них отзывались только как о «папиных дочках».

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