Заявивший о желании уйти в монастырь актер Вадим Андреев вышел в свет с внучкой

Заявивший о желании уйти в монастырь Вадим Андреев вышел в свет с внучкой. Об этом сообщает Леди Мail.

В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Баба Яга спасает Новый год», которую посетили многие звезды. Не стал исключением и Вадим Андреев, который появился на красной дорожке с внучкой Софией.

Для выхода в свет девочка выбрала бархатное черное платье, колготки, ботинки и распустила волнистые волосы. Ее звездный дедушка отдал предпочтение более расслабленному образу. Актер надел клетчатый свитер, светлые джинсы и сапоги.

Ранее Вадим Андреев ответил на слова Ивана Охлобыстина о запрете российского кино. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Полное интервью Вадима Андреева о роли Иосифа Сталина и Романе Мадянове читайте здесь.