Вадим Андреев ответил на слова Ивана Охлобыстина о запрете российского кино. Актер сериала НТВ «Балабол» прокомментировал высказывание коллеги в беседе с сайтом «Страсти».

В жизни Охлобыстина был период, когда он уходил из профессии ради церкви. Иван говорил, что у него возникло «вульгарное понимание, отторжение театра», и призывал запретить российское кино. Вадим Андреев, как верующий человек и алтарник, осудил высказывание коллеги. По его мнению, в актерской профессии нет ничего греховного.

«Да, профессия до революции считалась греховной, актеров, как самоубийц, хоронили за оградой кладбища, но эти времена прошли. До революции, кстати, тоже были императорские театры. В профессии точно нет ничего греховного. Мы приносим радость людям. Я не отвечаю за все спектакли и фильмы, да, что-то бывает недостойным, но в целом… Со мной, например, здороваются на улице, искренне общаются, желают здоровья», — высказался актер.

Андреев отметил, что, несмотря на призыв к запрету, Охлобыстин продолжает сниматься в кино. По его мнению, Иван — «хороший артист», но его слова и действия расходятся.

«Я не понимаю, он снимается в хвост и в гриву, участвует в разных шоу. Странно заявлять одно и продолжать сниматься в таких комедиях… (смеется). Он много всего «лепит». Что значит «запретить кино»? А почему ты сам снимаешься? Я не отрицаю, что он хороший артист, но тем не менее», — резюмировал Андреев.

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