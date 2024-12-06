«Насмотрелся на бесноватых. Знаю, что это все есть»: Вадим Андреев о роли Сталина, суевериях и Романе Мадянове

Вадим Андреев имеет поклонников среди разных возрастов. Молодому поколению он известен как папа «Ранетки» Леры, а взрослому — как Николай Грибанов из сериала «Балабол», новый сезон которого идет в эфире НТВ. Его герои — это «люди в погонах», и Андреев убедителен как в роли доброго, так и злого полицейского. А еще он играл Иосифа Сталина, персонажа из романа Пушкина, тем самым доказывая, что ему подвластна каждая роль.

Несмотря на публичную профессию, Андреев ведет уединенный образ жизни: он живет в деревне, помогает священнику во время службы и не исключает, что когда-то может уйти из актерства ради церкви.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Андреев прокомментировал слова Ивана Охлобыстина о запрете кино, рассказал о последней встрече с Романом Мадяновым и поделился отношением к съемкам в гробу.

Вадим Юрьевич, Вы снимаетесь в «Балаболе» для НТВ с первого сезона. Почему роль Николая Грибанова Вас до сих пор привлекает? Не чувствуете усталость от этого персонажа?

Мы снимаем уже больше 10 лет, стали как одна семья. Момент усталости, конечно, есть. Уже идет третий сезон, как моего героя из оперативника и напарника Балабина повысили до начальника, и меня это не очень радует, потому что роль подсократилась. Я понимаю, что это произошло по объективной, возрастной причине, и продолжаю любить сериал.

Самое главное, что нас связывают товарищеские отношения с Константином Юшкевичем, исполнителем главной роли. Мы с ним и спектакли совместные играем. Костя Юшкевич – это идеальный выбор главного героя и одна из причин, почему наш проект является лучшим. Из сериала можно убрать многих персонажей, и проект будет существовать, но, если убрать Костю, то «Балабол» можно однозначно закрывать.

Многие актеры говорят, что роли, особенно те, к которым возвращаешься, оставляют отпечаток. Чувствуете ли Вы на себе последствия образа Грибанова? Может, появились новые черты характера?

Я не хочу никого обижать, но это бред сивой кобылы. Я существую в предлагаемых обстоятельствах по Станиславскому. Сыграл и забыл. Может, кто-то так и работает, но я — нет. Наверное, я сошел с ума за 40 лет.

Вы — один из самых опытных актеров на площадке. Советуются ли с Вами коллеги?

Нет, у нас это не принято. Все актеры очень профессиональные, у каждого своя кухня, каждый в ней варится. Я могу что-то посоветовать, но в театре, во время репетиционного момента, а на съемках — нет.