«Заявил, что выиграет войну в СМИ»: мать детей Дурова рассказала про угрозы от бизнесмена

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала про угрозы от бизнесмена. Ирина поделилась подробностями конфликта с Павлом в соцсети.

По словам Ирины, в 2022 году Дуров пригрозил прекратить «спонсорство» и аннулировать банковские счета, если она обратится в суд. Также Болгар утверждает, что за 10 лет отношений с бизнесменом на ее имя не были зарегистрированы активы. Павел говорил, что будет поддерживать семью и купит детям квартиру, но свое обещание так и не сдержал.

«Он заявил, что выиграет войну в СМИ и в правовом поле. Войну он начал сам. Войну против семьи», — написала Ирина.

Болгар отметила, что их отношения с Дуровым не были зарегистрированы. Из-за этого ее права и интересы остались без защиты.

«Этот вопрос требует внимания на уровне закона, поскольку в современном мире институт брака становится менее актуальным, возрастает потребность в правовой защите участников незарегистрированных отношений», — заявила Болгар.

Ранее в Сети появилось фото матери детей Павла Дурова до встречи с бизнесменом. Подробности читайте в этой новости.

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