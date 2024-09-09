В Сети появилось фото матери детей Павла Дурова Болгар до встречи с бизнесменом

В Сети обсуждают фото Ирины Болгар, сделанное еще до того, как она познакомилась с основателем Telegram Павлом Дуровым. Пользователи отметили, что она раньше выглядела старше, чем сейчас.

Снимок женщины опубликовал Telegram-канал «Героиня Татлера». По всей видимости, Ирина была на каком-то мероприятии. На ней было короткое платье с леопардовым принтом, а волосы она оставила распущенными. Комментаторы подчеркнули, что сейчас Болгар выглядит гораздо лучше, а автор канала связал это с деньгами Дурова.

Напомним, что об Ирине в Сети узнали после того, как она объявила себя матерью троих детей миллионера. Также она заявила, что Павел бил сына и лишил семью денежных выплат. В подтверждение своих слов Болгар публикует у себя в блоге общие фото с предпринимателем и наследниками.

К слову, многие обвиняют женщину в том, что она пиарится на имени бизнесмена, ведь о связи с ним она заговорила, когда вокруг него начался скандал. Дурова задержали в аэропорту Парижа, а после отпустили под залог. Сейчас он находится во Франции и не может покидать страну.

Ранее Ирина Болгар показала снимок с Павлом Дуровым, сделанный во время ее третьей беременности.