Жена Никиты Преснякова лайкает фото мужа в соцсетях после новостей о разводе

Пользователи Сети сомневаются, что певец Никита Пресняков развелся со своей женой. Дело в том, что Алена Краснова по-прежнему ставит лайки на публикации артиста, совместные фото из блогов они не удалили, да и не отписались друг от друга.

Слухи о том, что внук Аллы Пугачевой стал холостяком, появились после заявления продюсера Леонида Дзюника. После этого все обратили внимание на то, что супруги действительно уже давно не комментировали свои отношения, а недавно Алена и вовсе уехала из США, куда отправлялась вслед за мужем. Сейчас она находится в Москве, а Пресняков по-прежнему в Лос-Анджелесе.

При этом других подтверждений того, что развод все-таки состоялся, нет. Напротив, поклонники считают, что супруги все еще вместе, так как они даже не отписались в социальных сетях, а Алена является активным пользователем.

Напомним, что до этого уже появлялось немало слухов о том, что Никита расстался с женой. Тогда они тоже подкреплялись тем, что возлюбленные находились на расстоянии. Но к Новому году Краснова воссоединилась с Пресняковым и опровергла новости о разводе.

Ранее Никита Пресняков пришел на «голый» день рождения актрисы Евы Эльфи в США.