«Завязалась драка»: сын Джигарханяна раскрыл подробности нападения в Лас-Вегасе

Сын Армена Джигарханяна рассказал, как в него стреляли бандиты после драки. Об этом сообщает PROZVEZD.

Летом 2024 года Степан сообщил о нападении бандитов в Лас-Вегасе. Злоумышленники выстрелили в него два раза, и одна пуля попала в голову. По словам Степана, неизвестные хотели пробраться к нему в дом, но он оказал сопротивление.

«Завязалась драка. Шум услышали соседи. Они вызвали полицию. Когда приехали полицейские, нападавшие прыгнули в машину и уже из отъезжающего авто произвели два выстрела», — рассказал сын Армена.

Также мужчина отметил, что ранее не пересекался с напавшими на него бандитами. По его словам, криминальные истории часто происходят в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что сына Армена Джигарханяна отказались лечить бесплатно в США. Подробности читайте в этой новости.

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