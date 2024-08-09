«Вот вам и Ницца»: 18-летнюю невесту Лепса обокрали

18-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба заявила, что ее обокрали в Ницце. Девушка рассказала об инциденте в Telegram-канале.

После совместного отдыха Григорий улетел на гастроли в Россию, а Аврора продолжила путешествовать. Находясь в аэропорту Стамбула, 18-летняя девушка купила себе обувь от бренда Hermes. Прилетев в Ниццу, Киба обнаружила, что пакет с покупкой украли.

«Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли. Вот вам и Ницца. Будьте аккуратны и бдительны. Тапки были и сплыли. Помянем добрым словом», — написала Аврора.

Известно, что сейчас девушка отдыхает вместе с подругами в Монако.

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