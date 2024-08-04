Раненного в голову сына Армена Джигарханяна отказались лечить бесплатно в США. Об этом сообщает mk.ru.

На днях на дом пасынка Армена Джигарханяна в США напали бандиты. Мужчина оказал сопротивление, злоумышленников спугнул наряд полиции, который оказался неподалеку. Однако в какой-то момент из машины, на которой скрылись нападавшие, прозвучали выстрелы — в итоге одна пуля по касательной задела голову Степана Джигарханяна.

Как рассказал наследник актера, он в тот же день отправился в больницу, однако ему выставили внушительный счет за лечение.

«Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег — 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой. Ранение, конечно, серьезное. Но в целом чувствую себя неплохо», — объяснил он.

Отметим, пасынок Джигарханяна уже долгое время живет в Лас-Вегасе. Он регулярно приезжает в Москву, чтобы навещать мать Татьяну Власову.

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