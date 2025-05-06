«Завидую худым селедкам»: поправившаяся Кудрявцева не может влезть в свою одежду

Лера Кудрявцева призналась, что поправилась на 6 кг из-за проблем со здоровьем. Телеведущая пожаловалась на фигуру в соцсети.

В прошлом году Лера получила перелом ноги и разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Телеведущая перенесла операцию, после которой долгое время не могла ходить. Из-за низкой активности знаменитость набрала вес и до сих пор не может от него избавиться. По словам Леры, ее «платья трещат по швам».

«Лежала три месяца, жрала как свинья и поправилась сильно. Мало хожу и худым селедкам завидую», — высказалась телеведущая.

На данный момент Лера отдыхает в Турции с мужем и сыном от первого брака.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что ее 35-летний сын Жан одинок и работает на ТВ. Знаменитость намерена найти ему невесту. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после похудения на 7 кг. Артистка не скрывает, что употребляет лекарство для диабетиков.