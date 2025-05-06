Лера Кудрявцева рассказала, что ее 35-летний сын Жан одинок и работает на ТВ. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Телеведущая улетела в отпуск в Турцию, который она планирует провести с мужем Игорем Макаровым и сыном от первого брака. Обычно Лера скрывает наследника, но на этот раз она даже поделилась подробностями его жизни.

Как выяснилось, 35-летний Жан работает вместе с ней на НТВ и одинок. Он расстался с матерью 7-летнего сына. И теперь Лера намерена найти ему невесту. Телеведущая пошутила, что готова разместить его контакты в соцсети, чтобы девушки с ним пообщались.

Напомним, Лера родила Жана от барабанщика группы «Ласковый май» в 1990 году. Артисты были вместе недолго, но сумели сохранить хорошие отношения. Теперь они поздравляют друг друга с праздниками в соцсетях.

Ранее 37-летний муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лера Кудрявцева попрощалась с журналистами после вопроса о проблемах с мужем.