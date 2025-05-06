Певица Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после похудения на 7 кг. Артистка похвасталась фигурой в соцсети.

Анна Семенович не скрывает, что похудела благодаря препарату для диабетиков, который притупляет чувство голода. В результате она сбросила 7 кг и осталась довольна результатом.

«Вешу как Дюймовочка. Я сбросила 7 кг, но, главное, — стала отлично себя чувствовать», — высказалась артистка.