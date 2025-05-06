НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 мая 2025, 12:33
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Певица Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после похудения на 7 кг

Певица Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после похудения на 7 кг

© Starface.ru

Певица Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после похудения на 7 кг. Артистка похвасталась фигурой в соцсети.

Анна Семенович не скрывает, что похудела благодаря препарату для диабетиков, который притупляет чувство голода. В результате она сбросила 7 кг и осталась довольна результатом.

«Вешу как Дюймовочка. Я сбросила 7 кг, но, главное, — стала отлично себя чувствовать», — высказалась артистка.

Певица Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после похудения на 7 кг

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Анна отметила, что препарат для похудения ей прописал врач. Она посоветовала подписчикам не заниматься самолечением и проконсультироваться со специалистом насчет диет.

Ранее певица Анна Семенович рассказала, что спит с женихом в разных комнатах. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что внучка Олега Стриженова попала в реанимацию с новорожденной дочкой.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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