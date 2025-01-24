Завидная невеста? Лариса Долина заговорила о новом браке

69-летняя певица Лариса Долина заявила, что больше не хочет замуж. Об этом сообщает «Жизнь».

В Кремлевском дворце состоялся финал фестиваля «Большая сцена», гостьей которого стала Долина. Певица вышла к журналистам в красном блестящем платье и раскрыла подробности личной жизни. По словам знаменитости, она давно потеряла интерес к замужеству. Лариса была замужем три раза и больше не намерена вступать в брак.

«Я никогда не считала себя завидной невестой, я даже об этом никогда не думала. Появится — да. А так мне очень хорошо одной. Я никого пока не хочу, мне хорошо одной, правда. Я три раза была замужем. Я больше туда не хочу», — высказалась знаменитость.

При этом Долина считает, что «любовь не имеет возраста». Поэтому она не исключает отношений с молодым ухажером.

«Я к этому отношусь положительно, потому что любовь не имеет возраста», — резюмировала артистка.

Ранее Лариса Долина заявила, что 13-летняя внучка хочет отказаться от ее фамилии. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 60-летний актер Алексей Серебряков готов вновь стать дедом.