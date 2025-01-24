Сменились приоритеты в жизни: Серебряков готовится к пополнению в семье

60-летний актер Алексей Серебряков заявил, что готов вновь стать дедом. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве состоялась премьера фильма «Лотерея», которую посетили многие звезды. Не стал исключением и Серебряков, который избегает публичных мероприятий. Актер вышел на красную дорожку с приемной дочкой Дарьей и рассказал о смене жизненных приоритетов.

По словам Алексея, теперь работа у него не стоит на первом месте. Он стал меньше сниматься и проводить больше времени с семьей. С особой теплотой артист относится к внучке, родившейся в 2019 году в США. В прошлом году Дарья вернулась в Россию, и теперь Алексей радуется ежедневным встречам.

Актер настолько наслаждается статусом дедушки, что мечтает о рождении второго внука. Правда пока Дарья так и не вышла замуж, поэтому планы Серебрякова могут нескоро реализоваться.

Напомним, Дарья — дочь его жены от предыдущих отношений, но артист относится к ней как к родной.

Ранее сообщалось, что внучка Ларисы Долиной хочет отказаться от ее фамилии.