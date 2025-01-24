Внучка Ларисы Долиной хочет отказаться от ее фамилии: что случилось в семье певицы

Певица Лариса Долина заявила, что 13-летняя внучка хочет отказаться от ее фамилии. Об этом сообщает Пятый канал.

Лариса Долина стала гостьей конкурса «Большая сцена». Выйдя на красную дорожку, певица рассказала о будущем внучки, которая мечтает о музыкальной карьере. Как выяснилось, Александра задумалась о псевдониме, чтобы избежать сравнений с бабушкой.

Певица отмечает, что поддерживает решение внучки. По словам артистки, у Александры свой путь.

«Сейчас уже о говорим о том, что может быть она когда-то возьмет псевдоним, чтобы ее не сравнивали со мной, потому что мы разные. Я не буду ничего навязывать, так как я не хочу этого. Я никогда ничего не навязывала и дочери своей», — высказалась Долина.

Внучка Долиной учится в школе с творческим уклоном. Певица рассказывает, что наследница много времени уделяет учебе и возвращается домой «совершенно мертвая».

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