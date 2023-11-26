Завернутая во флаг России Анастасия Волочкова назвала себя «балериной Всея Руси»

Экс-балерина Анастасия Волочкова представила свое новое шоу «Одержимость» в Москве в ходе которого решила показать зрителям состояние своей души.

В какой-то момент танцовщица разоткровенничалась с залом и назвала себя «балериной Всея Руси». И для усиления момента завернулась в российский флаг.

«Я самая счастливая балерина! Не зря я поддерживала свою стройность, чтобы вас порадовать. Не зря я самая известная балерина Вся Руси под российским флагом», - приводит слова Анастасии Teleprogramma.pro.

Ранее мы писали, что Волочкову хотели привлечь к уголовной ответственности за фотографию на фоне истребителя Ла-5. Балерина сделала шпагат рядом с самолетом, чем вызвала негодование у фанатов. Они пожаловались на снимок правоохранителям. Те в ходе проверки выяснили, что технику не использовали в Великой Отечественной войне, и она не является памятником воинской славы.

Кроме того, экс-прима Большого театра назвала беспределом продажу билетов на «Щелкунчик» за 100 тысяч рублей. Волочкова заявила, что вместо этого можно взять тур на Мальдивы.