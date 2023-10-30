Волочкова назвала покровителей, которые спасли ее от уголовного дела

Сотрудники правоохранительных органов закончили проверку в отношении балерины Анастасии Волочковой, которую пользователи Сети обвинили в осквернении символов воинской славы. Стражи порядка не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Знаменитость прокомментировала решение МВД и рассказала о покровителях в этой ситуации, передает mk.ru.

Волочкову хотели привлечь к уголовной ответственности за фотографию на фоне истребителя Ла-5. Балерина сделала шпагат рядом с самолетом, чем вызвала негодование у фанатов. Они пожаловались на снимок правоохранителям. Те в ходе проверки выяснили, что технику не использовали в Великой Отечественной войне и она не является памятником воинской славы.

Сама же Волочкова заявила, что не видит ничего плохого в снимке, который она выложила. Также она похвасталась покровителями — Господом Богом и Правдой. Балерина уверена, что ее «служение во славу Руси заключается в ее творческом пути».

Ранее стало известно, что Волочкова практически перестала питаться перед новым шоу. Иногда знаменитость и вовсе забывает поесть.