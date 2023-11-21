«Беспредел!»: Волочкова в ужасе от цен на балет «Щелкунчик» в Большом театре

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала беспределом продажу билетов на «Щелкунчик» за 100 тысяч рублей. Балерина заявила, что вместо этого можно взять тур на Мальдивы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

На недавней пресс-конференции артистка рассказала о своем новом шоу под названием «Одержимость». Она объявила о том, что планирует показать на сцене свою жизнь и даже свадьбу. Не обошлось без разговоров о Большом театре, где Волочкова когда-то была примой.

Анастасия поразилась ценам на билеты на постановку «Щелкунчик». В этом году за билетами снова собралась огромная очередь, люди стояли в ней часами. При этом стоимость билета была не всем по карману.

«Беспредел! Билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продают за 100 тысяч рублей. Можно на Мальдивы слетать», – высказалась звезда.

При этом артистка подчеркнула, что именно «Щелкунчик» повлиял на ее жизнь. Еще в детстве знаменитость увидела эту постановку и захотела стать балериной.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о человеке, встреча с которым стала для нее судьбоносной. Артистка заявила, что этот человек всегда был для нее кумиром.