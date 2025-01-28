Затравленная Седокова угодила в новый скандал после смерти Тиммы: что случилось

Стоимость билета на концерт Анны Седоковой в Казахстане начинается от 19 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.Ru.

14 февраля Анна Седокова выступит в Казахстане в местном ресторане, зал которого вмещает в себя около 100 слушателей. По информации источника, самый дешевый билет на мероприятие стоит 19 тысяч рублей. Также отмечается, что концерт Анны не пользуется спросом: на данный момент выкуплено только 10 мест.

Местная блогерша раскритиковала певицу за цены на билеты. Она заявила, что Анне «не место в ресторане» после смерти Яниса Тиммы.

Сама артистка не реагирует на нападки из-за концерта и смерти Тиммы.

Ранее психолог Катерина Рублева объяснила, можно ли Анну Седокову считать «черной вдовой». Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что друг Тиммы Марк Пугачев пытается сорвать концерт Седоковой в Казахстане.