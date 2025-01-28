Психолог объяснила, можно ли Анну Седокову считать «черной вдовой»

После смерти Яниса Тиммы россияне прозвали Анну Седокову «черной вдовой». Психолог Катерина Рублева считает, что термин необоснованно применен к певице. По мнению эксперта, подобное клеймо может навредить психическому состоянию Анны. Рублева поделилась мнением в беседе с сайтом «Страсти».

«Научного термина «черная вдова» в психологии не существует. Этот термин относится к криминологии и описывает женщин, которые убивают своих партнеров ради выгоды или из мести. Однако в массовой культуре и медиа он часто используется для описания женщин, которые пережили несколько неудачных браков или отношений. Такое обобщение может быть не только несправедливым, но и вредным, так как игнорирует индивидуальные особенности и контексты каждой ситуации. С точки зрения психологии, навешивание ярлыков может иметь серьезные последствия для психического здоровья человека. Постоянное повторение негативных стереотипов может привести к снижению самооценки, развитию депрессии и тревожных расстройств. В случае с Анной Седоковой подобные общественные обсуждения могут оказать давление на ее личную и профессиональную жизнь, вызывая стресс и дестабилизируя эмоциональное состояние», — высказалась психолог.

Также Катерина считает, что в случае с Анной может сработать факт самовнушения. Если человек постоянно слышит, что он «неудачник в любви» или «черная вдова», то может начать неосознанно соответствовать этим ожиданиям, что приведет к повторению негативных сценариев в жизни.