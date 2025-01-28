«Вас тут никто не ждет»: друг Тиммы травит Седокову в надежде сорвать ее концерт

В декабре прошлого года экс-супруг певицы Анны Седоковой Янис Тимма покончил с собой. После случившегося исполнительница отправилась в больницу и практически не выходила на связь. Артистка не давала выступлений, но решила выйти на сцену в Казахстане в День всех влюбленных. Концерт звезды пытается сорвать блогер и друг латвийского баскетболиста Марк Пугачев.

Появление Анны Седоковой в телешоу вызывает массу негатива в Сети. Узнав о предстоящем концерте, публика вышла из себя. Особенно разозлился друг Яниса Пугачев, который не скрывает антипатий к экс-солистке «ВИА Гра» и делает все, чтобы испортить ее репутацию.

Блогер действует решительно: он обратился за помощью к блогерам Казахстана, чтобы сорвать концерт знаменитости. Пугачев написал Еркежан Шайхиевой — девушка показала переписку с ним. В сообщении Марк назвал Седокову нехорошим человеком, который не помог оплатить похороны бывшего мужа.

«Ни копейки денег, не помогла родителям, а наоборот, все забрала. Кажется, это не лучший вариант, чтобы она выступала у вас. Сказали к вам обратиться. Всех благ вам», — сказано в сообщении.

Ержекан разделила позицию Марка, отметив, что Анну в Казахстане никто не ждет. Особенно ее вывел из себя ролик с плачущей Седоковой. Шайхиева считает, что артистка просто играет на камеру и максимально привлекает к себе внимание.

Ранее светская львица Алена Кравец заявила, что друзья Тиммы пытаются пропиариться за счет нее и Седоковой. Особенно нелестно она высказалась о Марке Пугачевом.