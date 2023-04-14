«Заточена на материальное»: 43-летняя Виктория Боня раскрыла правду о причастности к эскорту

Виктория Боня считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. В личном блоге девушка не устает демонстрировать дорогие машины, брендовые вещи, вот почему в Сети регулярно говорят про репутацию светской львицы. Многие фолловеры и звездные коллеги неоднократно обвиняли ее в эскорте. В новом интервью для YouTube-канала «Начало» Боня впервые ответила всем негодующим.

В первую очередь, девушка поспешила опровергнуть нелестные обвинения. По словам Виктории, она неоднократно слышала подобные высказывания в свой адрес, но при этом у нее отсутствует понимание, почему люди так о ней судят.

«Я никогда не была заточена на материальное. Хотела сама зарабатывать, быть самостоятельной единицей. Я не могу взять за руку мужчину, если он мне неприятен», — цитирует слова знаменитости портал «Super».

Также Боня уточнила: отношения ради выгоды — это не ее история. Виктория даже решилась на рассуждение о тех отношениях, в которых женщина зарабатывает больше избранника. Правда, она сразу же добавила, что такая ситуация для нее является невозможной.

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