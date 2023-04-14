«Будет петь всем»: после громкого скандала Орбакайте продолжила раскрывать планы Пугачевой

В последнее время все внимание публики приковано к Алле Пугачевой и ее семейству. Год назад артистка перебралась в Израиль и там начала строить новую жизнь. Подобному примеру последовали и родственники певицы, которые также разъехались по разным странам. Обычно они стараются не оставлять смелых высказываний в медийном пространстве, однако на днях дочка Пугачевой смогла удивить россиян. Так, Орбакайте вышла на связь и смело заявила: «Алла будет петь».

Как выяснилось, эта фраза стала названием для новой композиции Кристины. Артистка написала песню к 74-летию звездной мамы. В Израиле карьера Аллы Борисовны не так успешна: она уже давно не появлялась на сцене и не радовала публику концертами. Однако Орбакайте настаивает на одном: ее родительница «пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть».

«Это особенная песня о маме и о сильной женщине. Сингл уже доступен на всех цифровых платформах», — написала Кристина в личном блоге.

Ранее мы писали о том, почему звездные коллеги не ждут возвращения в РФ Аллы Пугачевой. О судьбе артистки поспешила высказаться Лолита Милявская. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой после провала в Канаде Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) с угрозой обратился к публике. Мужчина заявил: «Все возвращается». Полное высказывание юмориста читайте здесь.