Виктория Боня подожгла себя во время обряда очищения и напугала поклонников

Но подписчики не оценили ритуал и написали, что он мог закончиться плачевно не только для нее, но и для соседей, которые к этому не были готовы. Они попросили 44-летнюю теледиву успокоиться и перестать рисковать жизнью. Боне в очередной раз напомнили о том, что у нее есть дочь-подросток, которая может остаться без матери.

Напомним, что ранее Викторию уже предупреждали об опасностях, когда она взбиралась на вершину горы. Даже после восхождения девушка не успокоилась и планирует новое опасное приключение на Эверест. Недавно она заявила, что ищет спонсора для этого путешествия. В прошлый раз во время ее восхождения случилась трагедия, из-за схода лавины погибло несколько человек.

Ранее мы писали о том, как Виктория Боня продемонстрировала наряд невесты после заявления о новом возлюбленном. Подписчики уверены, что девушка неспроста так оделась и пророчат ей скорую свадьбу.