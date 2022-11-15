Засветила животик: Павла Прилучного и Зепюр Брутян поздравляют с пополнением

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в августе этого года. Свадьба артистов стала полной неожиданностью для фанатов, так как была очень поспешной. Многие пользователи в сети стали говорить, что неспроста так торопился Прилучный. И, возможно, были правы. На прошедшем мероприятии Зепюр появилась с виднеющимся животиком.

На днях супруги посетили светский вечер, на котором позировали фотографам, обнимаясь на камеры. Поклонники пары очень внимательно рассматривали снимки и заметили, что у Брутян на них наметился небольшой животик, как у беременной женщины на первых месяцах. Особенно положение актрисы отметили на боковых фотографиях. В тематических пабликах уже во всю поздравляют молодоженов со скорым прибавлением в семье.

Однако сами актеры еще никак не комментировали эту ситуацию. И даже если Зепюр действительно окажется беременна, вряд ли правду раскроют на ранних сроках. Поэтому фанатам остается только ждать подтверждения или опровержения своим догадкам.

К слову, в интервью Брутян говорила, что пока не готова к детям. Мол, они с Павлом еще совсем мало вместе. И это действительно так. Хоть актеры и были знакомы давно благодаря совместному проекту «В клетке», более тесное общение у них завязалось после развода Прилучного с Агатой Муцениеце и расставания с Мирославой Карпович. Зепюр звезда «Мажора» сделал предложение практически на первом свидании. Позже актер объяснил свой поступок тем, что девушка из принципиальной армянской семьи.

Сейчас молодожены счастливы друг с другом и постоянно демонстрируют свою любовь в социальных сетях. Павел Прилучный делился, что наконец-то нашел понимающую и чудесную женщину, с которой у них полная идиллия.

Ранее мы сообщали, что Прилучный и Брутян уехали из России. Фотографиями из самолета поделилась Зепюр в личном блоге.