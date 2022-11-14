Павел Прилучный и Зепюр Брутян уехали из России

В последние несколько месяцев в СМИ появляются новости о том, что кто-то из звезд покинул страну в связи с проведением СВО на территории Украины и частичной мобилизацией. Поэтому известие о том, что пара Павла Прилучного и Зепюр Брутян уехала из страны, поразило их преданных поклонников.

В своем блоге молодая актриса опубликовала фотографию с мужем из самолета. Фанаты забили тревогу – куда летят их кумиры и надолго ли? О месте своего назначения Зепюр позже рассказала подписчикам в сторис. «Читайте по губам», - сказала артистка и произнесла: «Минск».

Позже выяснилось и то, зачем молодожены поехали в путешествие в Белоруссию. Оказалось, что Павел Прилучный там задействован в съемках нового проекта, о чем и сообщил на своей странице в социальных сетях. Зепюр Брутян просто решила не отпускать надолго супруга одного и разделила с ним эту командировку.

К слову, после свадьбы актеры стараются проводить как можно больше времени друг с другом. Зепюр также активно налаживает связи с детьми своего мужа от первого брака с Агатой Муцениеце. Не так давно они вместе выбрались на отдых в Подмосковье, где весело провели время на природе. Супруги с детьми плавали в бассейне, кормили оленей, играли в боулинг и катались на велосипедах.

Счастье молодых актеров заметно невооруженным взглядом. Зепюр и Павел постоянно публикуют контент друг с другом, демонстрируя фанатам свою любовь. Так, на днях в Сети появились кадры с премьеры финальных эпизодов второго сезона сериала «Игра на выживание», которую посетили молодожены. Брутян и Прилучный не стеснялись обниматься и целоваться перед фотографами.