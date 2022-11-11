Ласки молодоженов Павла Прилучного и Зепюр Брутян попали на камеру

В августе этого года звезда «Мажора» потряс общественность заявлением, что решил жениться во второй раз. Влюбившийся с первого взгляда в молодую армянскую актрису Зепюр Брутян, Павел Прилучный сделал ей предложение спустя пару свиданий.

Свадьбу актеры сыграли красочную и масштабную. В СМИ писали, что на торжество Павел потратил более пяти миллионов рублей. А все потому, что первый его брак был зарегистрирован тайно, а он всегда хотел сделать все, как подобает.

Теперь Зепюр и Павел неразлучны. Супруги вместе ходят на светские мероприятия и ездят в отпуск. Актриса даже нашла общий язык с детьми Прилучного от первого брака. Они вместе с ними провели выходные в гостинице Подмосковья.

Сегодня счастливые супруги вновь порадовали поклонников совместным контентом. Брутян и Прилучный появились вместе на премьере финальных эпизодов второго сезона сериала «Игра на выживание». Фотографам удалось запечатлеть страстные поцелуи пары и жаркие объятия.

В кинотеатре супруги появились в сочетающихся стильных образах. Для выхода в свет Зепюр подобрала теплое короткое платье молочного света, светлый тренч и длинные белоснежные ботфорты на каблуке. А Павел - свитер необычного кроя, темно-бежевые брюки и грубые ботинки.

Напомним, что ранее молодая жена Прилучного на своей страничке в социальных сетях делилась забавным видео, на котором засняла мужа в женском образе. Зепюр помогла полностью перевоплотиться Павлу в роковую блондинку. Пользователи в Сети отметили, что актеру очень подошел такой внешний вид, и предположили, что Прилучный переоделся для ролевых игр с супругой.