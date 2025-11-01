«Застрелю своего хомяка»: Лева* Би-2 обратился с угрозой к фанатам перед концертом

Лидер рок-группы Би-2 Лева* (настоящее имя — Егор Бортник, признан на территории РФ иноагентом) обратился к людям, которые не покупают билеты на его концерт в Таллине. Он заявил, что если ситуация не изменится, то он застрелит своего хомяка. Видео с речью музыканта публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

После отъезда из России коллектив дает концерты в других странах. Видимо, зрители не спешат приобретать билеты, особенно в столице Эстонии. Лева* обратился к фанатам и пригрозил.

«Друзья, если вы не купите билеты на наш концерт в Таллин, я застрелю своего хомяка», – сказал певец и грозно посмотрел в камеру.

На следующем кадре была вставлена картинка с изображением хомяка под песню со словами «не стреляй».

Ранее мы писали о том, что Леву* Би-2 обвинили в лицемерии после поддержки атак Израиля на Иран.

Также сообщалось о том, что одноклассник Левы* «Би-2» раскрыл причину его ненависти к России.

*Признан иностранным агентом на территории России