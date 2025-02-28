«В голове не укладывается»: одноклассник Левы* «Би-2» раскрыл причину его ненависти к России

Фронтмен группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева, признан иностранным агентом на территории РФ) ненавидит Россию из-за проблем с психикой. Такое предположение высказал его бывший одноклассник.

«То, что я узнаю о Егоре* сейчас — просто в голове не укладывается! Все эти его признания о помощи ВСУ и желании покупать снаряды HIMARS, которыми бьют по мирным российским городам — мне это кажется каким-то невероятным. Я не представляю, что произошло с ним за это время — это крайне непонятно. Полагаю, что его поступки либо вынуждены, либо являются следствием каких-то тяжелых перемен в психике», — заявил одноклассник Левы* в беседе с ИА Регнум.

Он подчеркнул, что в школьные годы они жили в Белоруссии, и будущий музыкант всегда отличался здравым смыслом. Более того, Бортник* был образцом поведения, на него хотели равняться.

По словам мужчины, после окончания школы их с Егором* дороги разошлись. В 1991 году будущий рокер переехал в Израиль, где работал охранником на стройке.

Ранее Егор Бортник* рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, что для него не существует такого понятия, как Родина. Он также признался, что перевел на помощь Украине свыше 100 тысяч евро.

*Признан иностранным агентом на территории России