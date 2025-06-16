«Двойные стандарты»: Леву* Би-2 обвинили в лицемерии после поддержки атак Израиля на Иран

Лидер рок-группы Би-2 Лева* (настоящее имя — Егор Бортник, признан на территории РФ иноагентом) публично поддержал ракетные атаки Израиля по Ирану. После этого поклонники музыканта обвинили его в лицемерии.

В личном блоге Бортник* опубликовал изображение свирепого льва с подписью: «Что такое фатальная ошибка? Спросите у Хаменеи». Таким образом, критиковавший Россию артист выразил поддержку армии Израиля.

Пользователи Сети в комментариях обрушились на Леву* с критикой и напомнили артисту о его якобы антивоенной позиции, о которой он неоднократно публично кричал.

Комментаторы поинтересовались у Бортника*, почему он считает допустимыми бомбардировки Ирана, где так же живут мирные люди.

«Лева* как всегда. Двойные стандарты. Кому-то можно, а кому-то нет», - констатировали подписчики.

Ему также посоветовали не лезть в политику.

«Теперь антивоенный Лева* топит за войну и вторжение в суверенную страну. Вперед, двойные стандарты», - отметили разочарованные поклонники.

Ранее Яна Поплавская назвала истинную причину молчания после ракетных атак Израиля по Ирану Аллы Пугачевой, Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и других сбежавших из России артистов.

*Признаны иностранными агентами на территории России