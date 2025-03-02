«Заслуживает серьезного отношения»: Яна Рудковская высказалась об успехе Вали Карнавал

Яна Рудковская публично поддержала Валю Карнавал.

На вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» продюсер появилась в компании своих сыновей от Евгения Плющенко: Александром и Арсением.

На красной дорожке во время общения с прессой Яна призналась, что Карнавал является довольно приятным и хорошим человеком, который заслуживает внимания и уважения. Яна не стала скрывать, что Валя один из немногих блогеров, который ей импонирует. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

«Она прекрасная девочка. Наверное, это один из немногих кейсов, который заслуживает серьезного отношения. К сожалению, я не знаю ни одной песни Вали Карнавал. Хотя она очень красивая девочка, симпатичная, умная. У нее хорошо получается быть и ведущей, и в жюри сидеть. Но вот "Сигма-бой" я знаю!», — призналась Яна.

Кроме того, Рудковская высказалась и о молодых исполнительницах, исполняющих песню «Сигма бой». Продюсер поздравила Betsy и Марию Янковскую с мировым признанием и популярностью их нашумевшего трека.

Ранее мы писали о том, что Рудковская рассказала о турнире, в котором ее сын был единственным участником.

Также сообщалось, что Валя Карнавал пожаловалась на проблемы в личной жизни.