«Смеется тот, кто смеется последним»: Рудковская рассказала о турнире, в котором ее сын был единственным участником

Яна Рудковская прокомментировала победу сына на турнире без соперников. Об этом сообщает Матч ТВ.

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на новости о победе сына Саши Плющенко на соревнованиях Московской области в Красногорске. Журналисты сообщали, что сын Евгения Плющенко оказался единственным участником этого турнира.

По словам Рудковской, других детей не было на соревновании потому, что все заболели.

«Это был рабочий прокат перед главными стартами. Наш сын живет и тренируется в Московской области, где очень мало мальчиков по 1 спортивному разряду! В других разрядах было примерно от 1 до 5 человек. Много детей снялись по болезни и соревнования сделали одним днём. Мы об этом узнали накануне», — рассказала она.

Попутно продюсер напомнила, что Гном Гномыч самостоятельно зарабатывает достаточно денег, чтобы содержать себя и помогать своим бабушкам и дедушкам. Рудковская добавила, что стремится, чтобы ее сын как можно дольше пробыл в профессиональном спорте.

«Жизнь — это забег на длинную дистанцию. Вот и посмотрим, кто куда добежит и доедет в итоге. Смеется тот, кто смеется последним», — заявила она.

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