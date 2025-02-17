«Мое сердце начинает черстветь»: Валя Карнавал пожаловалась на проблемы в личной жизни

Блогерша Валя Карнавал призналась, что не может наладить личную жизнь. По словам артистки, у нее черствеет сердце, так как на любовном фронте ее поджидают одни неудачи.

Валя уже несколько раз пыталась построить здоровые счастливые отношения с мужчинами, с Сашей Стоуном она даже готовилась к свадьбе, но все ее попытки заканчивались плохо. Сейчас она одинока, и это немного ее беспокоит.

«Мое сердце потихоньку начинает черстветь. Я уже сомневаюсь», - цитирует слова Карнавал Ura.ru.

Блогерша рассказала, что у нее высокие требования к мужчинам. Возможно, именно поэтому пока ей не удалось найти того самого. Валя призналась — завоевать ее сердце крайне непросто. Причем так было всегда. Даже в школе она отказывалась встречаться с мальчиками, хотя внимание ей очень льстило.

Напомним, что Валя Карнавал встречалась с певцом Егором Кридом, а затем сошлась со спортсменом Сашей Стоуном. Мужчина был так влюблен в блогершу, что делал ей предложение руки и сердца несколько раз. Но до свадьбы дело так и не дошло.

Ранее Валя Карнавал рассказала, как бывший возлюбленный довел ее до булимии.