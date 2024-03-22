Защита Кологривого отреагировала на жалобы актера на условия в изоляторе

Защита Никиты Кологривого не будет оспаривать приговор суда Новосибирска об аресте. Об этом сообщает Telegram-канал Газета.Ru.

Актеру назначено наказание в виде ареста на 7 суток за дебош в кафе Новосибирска. Адвокат Андрей Жуков заявил, что этот срок — «определенный баланс» между интересами Никиты и общественности.

Защита Никиты отметила, что за подобные дебоши дают 3-5 суток. Однако публика требовала серьезного наказания, вот почему суд «позволил назначить несколько больше». Адвокат Кологривого и сам актер не спешат называть приговор несправедливым и учитывают «все обстоятельства дела».

«Поэтому решили не обжаловать», — пояснил Жуков.

В Сети появились слухи, что Никита раскритиковал условия содержания в спецприемнике. Однако его адвокат опроверг подобные сообщения. По словам Андрея, Никита «никаких жалоб не высказывал».

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