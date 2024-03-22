«Открытый, как огонь»: классная руководитель Кологривого раскрыла, каким был актер в школе

Недавно устроивший дебош в кальянной в Новосибирске звезда «Слова пацана» Никита Кологривый вновь привлек к себе внимание общественности. Пока многие осуждают 29-летнего актера, за него вступилась классная руководитель Ирина Яровицына.

Кологривый родился и вырос в Новосибирске, где он окончил 12 лет назад гимназию № 12. Педагог уверяет: Никита никогда не был скандалистом. Во времена учебы он играл в театре, команде КВН и занимался боксом.

Ирина Яровицына помогала актеру готовиться к вступительным экзаменам в театральный институт. Она отмечает, что Кологривый всегда очень хорошо играл и читал стихи.

«Никита по своей натуре человек очень эмоциональный, экспрессивный, открытый, как огонь, — цитирует педагога Kp.ru. — Если бы он таким не был, то не был бы артистом и актером. Талантливые люди не могут быть обычными. Вместе с тем Никита очень добрый, отзывчивый, благодарный».

Классный руководитель актера добавила, что Никита — единственный ученик, который звонит ей и поздравляет со всеми праздниками. Несмотря на всю свою эпатажность, она назвала звезду «Слова пацана» «очень уважительным человеком».

В ночь на 19 марта Никита Кологривый устроил скандал в ресторане Новосибирска и укусил официантку. В результате Центральный суд Новосибирска назначил артисту 7 суток административного ареста.

Ранее режиссер Алексей Учитель призвал молодого актера задуматься о своем поведении. Подробнее читайте здесь.