Блогершу Настю Ивлееву заподозрили в открытии бара Nudles в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Телеканал Страз.

Настю Ивлееву заподозрили в открытии бара в Москве в Столешниковом переулке. Источник обратил внимание на то, что блогерша подписалась на аккаунт заведения. На страничке бара есть меню с «говорящими» названиями коктейлей: «Слезы Ивлеевой», «Старая школа», «Почти голый коктейль». Их названия отсылают к событиям конца 2023 года, когда Настя устроила «голую» вечеринку. Тогда блогерша столкнулась с критикой россиян и потерей рекламных контрактов.

Отмечается, что Ивлеева давно мечтала об открытии бара. На данный момент Настя никак не комментировала сообщения СМИ.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что происходит в жизни Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки. Подробности смотрите в этом материале.

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