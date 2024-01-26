Опубликовано 26 января 2024, 12:47
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Защита Елены Блиновской подала апелляцию на решение отправить ее в СИЗО
Защита Елены Блиновской не стала скрывать, в каких условиях она находится в СИЗО.
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Защита Елены Блиновской не стала скрывать, в каких условиях она находится в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал RT на русском.
В беседе с журналистами адвокат Наталья Сальникова рассказала о намерении оспорить содержание блогерши в СИЗО. Как выяснилось, Елена находится в камере с другими обвиняемыми в экономических преступлениях. Несмотря на то, что у Блиновской нет особых условий, жалоб от нее не поступало.
Также Наталья отметила, что пока Елена не просила о передаче личных вещей.
Ранее адвокат Елены Блиновской не стала скрывать, что блогерша объявит о банкротстве. Подробности смотрите в этой статье.
Также мы писали о том, как «королева марафонов» оказалась в СИЗО.