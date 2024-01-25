Адвокат Елены Блиновской не стала скрывать, что блогерша объявит о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно накануне, суд арестовал практически все имущество Елены Блиновской. Королева марафонов по успешной жизни не может выплатить дол в 1,4 миллиарда рублей из-за того, что у нее нет ни источника дохода, ни какой-либо недвижимости.

О банкротстве также намерены сообщить супруг Блиновской и ее родители, рассказала журналистам адвокат Наталия Сальникова.

«Суд вчера продлил сроки арестов не только на квартиру родителей, полученную в порядке приватизации, но и на расчетные счета с пенсионными накоплениями, указав в постановлении, что имущество принадлежит матери обвиняемой и могло быть получено в результате преступных действий обвиняемой», — рассказала адвокат.

Кроме того, суд арестовал квартиру бывшей супруги брата Блиновской. Сальникова удивилась такому решению, учитывая, что мужчине принадлежит лишь доля жилья.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак ответила на многочисленные публикации с обвинениями, будто у блогера Елены Блиновской начались проблемы после ее интервью.