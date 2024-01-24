Слова защиты

По словам адвоката блогера Натальи Сальниковой, доверительница живет не одна и не понимает, почему вечеринку следствие охарактеризовало как массовое мероприятие. Защита Блиновской обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения блогеру.

«Только что подала апелляционную жалобу, в которой прошу отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следователю в изменении меры пересечения Елене Олеговне», – сказала Сальникова агентству ТАСС.

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин рассказал «Известиям», что несмотря на доводы защиты, ужесточение меры пресечения в большинстве случаев свидетельствует о наличии у следствия доказательств ее нарушения.

В каком СИЗО будет сидеть Блиновская

СМИ пишут, что женщины в Москве содержатся только в одном изоляторе — в СИЗО-6 в районе Печатники столицы. Пресс-служба столичной прокуратуры подтвердила, что Елену отправили именно туда.

Правозащитница Ева Меркачева рассказала, что это большой следственный изолятор. Рядом с ним находится огромный голубой храм, но и на территории изолятора тоже есть свой небольшой храм.

Не на роскошном автомобиле, а в обычном автозаке Блиновскую вместе с другими арестантками отвезли в СИЗО. Этот изолятор считается лучшим в Москве, а ранее здесь даже открывали лечебно-трудовой профилакторий. Но не все так просто.

С какими проблемами Блиновская может столкнуться в СИЗО

Правозащитница Меркачева утверждает, что Блиновская может столкнуться с проблемами, оказавшись в камере с «маргинальными» женщинами, что повергнет ее в шок. Также блогера могут сразу отправить в спецблок, в котором есть круглосуточное видеонаблюдение, контроль, собственная охрана. В нем в разное время содержали врачей, нескольких известных представителей шоу-бизнеса и профессора. Вот несколько фамилий, чьи дела были на слуху: украинская летчица Надежда Савченко, руководитель Гематологической службы ГКБ №52 Елена Мисюрина, которую судили за врачебную ошибку, звезда откровенного жанра Кира Майер, убившие своего отца сестры Хачатурян, бывший топ-менеджер РАО Карина Цуркан. Были в СИЗО №6 и учительницы: Юлия Симонова обвинялась в том, что заказала убийство школьника. Другая — что ударила шампуром своего бывшего сожителя, который ее преследовал.

Если Елена останется в общей камере, то ей придется быть равной с другими женщинами. Там тщательно следят за чистотой и гигиеной, поэтому звезду соцсетей подключат к уборке, в том числе чистке унитазов.

Скорее всего, у «королевы марафонов» будут одна-две соседки. В камере есть все необходимое для проживания – душ, а санузел отгорожен от помещения. В больших камерах есть спальное помещение и столовая с кухней. В СИЗО даже есть возможность следить за своим внешним видом – имеется парикмахерская и салон красоты.

В рацион питания блогера входит большое количество блюд. На завтрак по стандарту арестантам подается каша, на обед — суп, а на ужин — пюре с рыбой. Но более обеспеченные подследственные могут заказывать себе и дополнительные блюда на выбор. В список таких блюд входят изысканные обеды с салатами «Нисуаз», «Нежность», «Энерджи», «Цезарь», а также с пастой фетучини под соусом «Полло». Кроме того, арестанты, у которых есть на это средства, могут приобретать обеды с куриным шницелем, царской ухой и паровой котлетой из говядины с брокколи в составе. Стоимость обедов — от 402 до 1 065 рублей. Кроме того, в продаже имеется сыр пармезан.

Какое итоговое наказание может получить Блиновская

Сайт «Страсти» решил выяснить у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, какова вероятность того, что знаменитость осудят на 16 лет, как пишут СМИ.

Наказание, по словам специалиста, будет назначаться за каждое совершенное преступление отдельно. Потом будет озвучена общая цифра. На ее величину может повлиять такое обстоятельство, как нахождение Блиновской в СИЗО и под домашним арестом. Это время ей могут засчитать за проведенное в неволе.

«Также при назначении наказания защита может указать суду на наличие смягчающих факторов, а именно: например, наличие несовершеннолетних детей и частичное погашение задолженности. Изложенное позволяет поставить под сомнение, что Елену Блиновскую приговорят к 16 годам лишения свободы», – прокомментировала юрист.

Кроме того, Подгрукова призвала обратить внимание на один немаловажный факт. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал спорными наказания до 10 лет лишения свободы за экономические преступления и поручил обратиться к ГД РФ, в Правительство РФ, к общественности, в Верховный суд РФ и в прокуратуру для того, чтобы понять, как можно усовершенствовать законодательство и практику по этому вопросу. А в декабре 2023 года глава страны поддержал предложение об амнистии некоторых категорий женщин. Досрочно освобождены могут те, у кого есть несовершеннолетие дети, а также те, кто сидят не за совершение насильственных действий. У Блиновской, к слову, четверо детей, и она обвиняется в совершении экономических преступлений.

«Указанная позиция может существенно повлиять на содержание Елены в СИЗО, а также на наказание за преступления», – добавила Подгрудкова.

Мнение психолога о ситуации с Блиновской

Мы решили выяснить, почему, несмотря на имеющиеся проблемы, Елена вновь переступила черту закона. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная проанализировала поведение блогера.

По мнению эксперта, Блиновская является личностью, привыкшей управлять своей жизнью. Психолог обратила внимание на то, как Елена появилась на заседании суда после первых месяцев ареста. Тогда она приехала на дорогой машине, в стильном наряде с капюшоном и темных очках. Своим видом она излучала уверенность и старалась показать, что контролирует ситуацию.

«Блиновская вела за собой миллионы. За 8 лет она создала определенный имидж и так вжилась в эту роль, что даже домашний арест смогла повернуть в свою пользу. Елена не могла сидеть дома и не напомнить о себе, поэтому придумала шикарную вечеринку и выставила ее напоказ. Однако ситуация оказалась серьезнее, чем она ожидала», — высказалась эксперт.

Примечательно, что на последнем заседании «королева марафонов» вела себя уже иначе. Поза, мимика, жесты — все указывало на то, что Елена нервничает и испытывает недовольство.

«Из зала суда Блиновская вышла в состоянии шока, на ватных ногах, но все же старалась держать себя в руках в присутствии журналистов и наблюдателей. Лицо застывшее, без эмоций, будто неживое. Со стороны могло показаться, что она спокойна. Но это не так», — пояснила психолог.

За время ареста Елена ни разу не прокомментировала ситуацию и не принесла извинений. Эксперт считает, что блогер осознает вину и способна на раскаяние. Правда, для этого потребуется время.

По мнению Инны, Блиновская может вновь запустить марафон и вернуться к прежнему заработку. Люди с психопатическим типом личности никогда не отказываются от своих целей.

«У Елены психопатический тип личности. Такие люди настойчиво стремятся к славе и деньгам, обладают сильной харизмой, завышенной самооценкой и не привыкли отказываться от задуманного», — резюмировала Мирная.