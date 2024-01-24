«Королева марафонов» в наручниках: как Елена Блиновская оказалась в СИЗО
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Вокруг Елены Блиновской сгущаются тучи. «Королеве марафонов», обвиняемой в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, предъявили новое обвинение и уличили в нарушении домашнего ареста. В связи с этим женщине заменили меру пресечения на содержания в СИЗО. СМИ публиковали кадры, на которых можно было заметить растерянное лицо блогера и влажные от слез глаза.
Напомним, что в декабре прошлого года Блиновская устроила вечеринку, где общалась со свидетелем по ее делу, а это было запрещено ограничительными мерами. Портал «Страсти» собрал все, что известно о том, как звезда оказалась в СИЗО.
Почему Блиновскую посадили под домашний арест
Блогера задержали в апреле 2023 года. Она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Елене предъявили обвинение по статьям об уходе от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации похищенных средств. Следователи утверждают, что Блиновская использовала схему дробления доходов, чтобы незаконно пользоваться упрощенной системой налогообложения.
Новое обвинение
22 января 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Елену Блиновскую под стражу на три месяца. В этот же день «королеве марафонов» предъявили обвинение по статье о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. С учетом этих эпизодов ей может грозить до 16 лет колонии.
В обосновании сообщается, что не позднее 2019 года Блиновская получила электронные ключи юридических лиц для перевода денежных средств с их расчетных счетов. По словам следователя, она множество раз использовала эти электронные ключи без ведома их владельцев. Причастность Блиновской установили к двум подобным эпизодам.
Почему Блиновскую перевели в СИЗО
Женщину перевели в СИЗО из-за неоднократных нарушений условий домашнего ареста. Отмечается, что 23 декабря 2023 года блогер устроила у себя дома новогоднюю вечеринку, в которой участвовали 15 человек, включая свидетеля по уголовному делу против Блиновской — Викторию Асмолову.
По словам обвиняемой, она не знала, что Асмолова проходит по делу свидетелем. Их общение носит дружеский характер. Следствие утверждает, что Асмолова была директором одной из фирм, куда перечислялись деньги Блиновской от продажи ее онлайн-курсов. Отмечалось, что в телефоне Асмоловой были кадры с вечеринки, но в соцсетях они не появились. Это позволяет думать о том, что Блиновская заведомо знала, что она свидетель, убеждены следователи.
Следствие заключило, что «королева марафонов», несмотря на домашний арест, посещала массовые мероприятия и оплачивала дорогостоящие развлечения, несмотря на задолженность перед налоговой инспекцией. Кроме того, Федеральная налоговая служба выявила у блогера недоплату по пеням и штрафам, из-за чего общая сумма задолженности выросла до 1,4 млрд руб.
Слова защиты
По словам адвоката блогера Натальи Сальниковой, доверительница живет не одна и не понимает, почему вечеринку следствие охарактеризовало как массовое мероприятие. Защита Блиновской обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения блогеру.
«Только что подала апелляционную жалобу, в которой прошу отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следователю в изменении меры пересечения Елене Олеговне», – сказала Сальникова агентству ТАСС.
Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин рассказал «Известиям», что несмотря на доводы защиты, ужесточение меры пресечения в большинстве случаев свидетельствует о наличии у следствия доказательств ее нарушения.
В каком СИЗО будет сидеть Блиновская
СМИ пишут, что женщины в Москве содержатся только в одном изоляторе — в СИЗО-6 в районе Печатники столицы. Пресс-служба столичной прокуратуры подтвердила, что Елену отправили именно туда.
Правозащитница Ева Меркачева рассказала, что это большой следственный изолятор. Рядом с ним находится огромный голубой храм, но и на территории изолятора тоже есть свой небольшой храм.
Не на роскошном автомобиле, а в обычном автозаке Блиновскую вместе с другими арестантками отвезли в СИЗО. Этот изолятор считается лучшим в Москве, а ранее здесь даже открывали лечебно-трудовой профилакторий. Но не все так просто.
С какими проблемами Блиновская может столкнуться в СИЗО
Правозащитница Меркачева утверждает, что Блиновская может столкнуться с проблемами, оказавшись в камере с «маргинальными» женщинами, что повергнет ее в шок. Также блогера могут сразу отправить в спецблок, в котором есть круглосуточное видеонаблюдение, контроль, собственная охрана. В нем в разное время содержали врачей, нескольких известных представителей шоу-бизнеса и профессора. Вот несколько фамилий, чьи дела были на слуху: украинская летчица Надежда Савченко, руководитель Гематологической службы ГКБ №52 Елена Мисюрина, которую судили за врачебную ошибку, звезда откровенного жанра Кира Майер, убившие своего отца сестры Хачатурян, бывший топ-менеджер РАО Карина Цуркан. Были в СИЗО №6 и учительницы: Юлия Симонова обвинялась в том, что заказала убийство школьника. Другая — что ударила шампуром своего бывшего сожителя, который ее преследовал.
Если Елена останется в общей камере, то ей придется быть равной с другими женщинами. Там тщательно следят за чистотой и гигиеной, поэтому звезду соцсетей подключат к уборке, в том числе чистке унитазов.
Скорее всего, у «королевы марафонов» будут одна-две соседки. В камере есть все необходимое для проживания – душ, а санузел отгорожен от помещения. В больших камерах есть спальное помещение и столовая с кухней. В СИЗО даже есть возможность следить за своим внешним видом – имеется парикмахерская и салон красоты.
В рацион питания блогера входит большое количество блюд. На завтрак по стандарту арестантам подается каша, на обед — суп, а на ужин — пюре с рыбой. Но более обеспеченные подследственные могут заказывать себе и дополнительные блюда на выбор. В список таких блюд входят изысканные обеды с салатами «Нисуаз», «Нежность», «Энерджи», «Цезарь», а также с пастой фетучини под соусом «Полло». Кроме того, арестанты, у которых есть на это средства, могут приобретать обеды с куриным шницелем, царской ухой и паровой котлетой из говядины с брокколи в составе. Стоимость обедов — от 402 до 1 065 рублей. Кроме того, в продаже имеется сыр пармезан.
Какое итоговое наказание может получить Блиновская
Сайт «Страсти» решил выяснить у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, какова вероятность того, что знаменитость осудят на 16 лет, как пишут СМИ.
Наказание, по словам специалиста, будет назначаться за каждое совершенное преступление отдельно. Потом будет озвучена общая цифра. На ее величину может повлиять такое обстоятельство, как нахождение Блиновской в СИЗО и под домашним арестом. Это время ей могут засчитать за проведенное в неволе.
«Также при назначении наказания защита может указать суду на наличие смягчающих факторов, а именно: например, наличие несовершеннолетних детей и частичное погашение задолженности. Изложенное позволяет поставить под сомнение, что Елену Блиновскую приговорят к 16 годам лишения свободы», – прокомментировала юрист.
Кроме того, Подгрукова призвала обратить внимание на один немаловажный факт. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал спорными наказания до 10 лет лишения свободы за экономические преступления и поручил обратиться к ГД РФ, в Правительство РФ, к общественности, в Верховный суд РФ и в прокуратуру для того, чтобы понять, как можно усовершенствовать законодательство и практику по этому вопросу. А в декабре 2023 года глава страны поддержал предложение об амнистии некоторых категорий женщин. Досрочно освобождены могут те, у кого есть несовершеннолетие дети, а также те, кто сидят не за совершение насильственных действий. У Блиновской, к слову, четверо детей, и она обвиняется в совершении экономических преступлений.
«Указанная позиция может существенно повлиять на содержание Елены в СИЗО, а также на наказание за преступления», – добавила Подгрудкова.
Мнение психолога о ситуации с Блиновской
Мы решили выяснить, почему, несмотря на имеющиеся проблемы, Елена вновь переступила черту закона. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная проанализировала поведение блогера.
По мнению эксперта, Блиновская является личностью, привыкшей управлять своей жизнью. Психолог обратила внимание на то, как Елена появилась на заседании суда после первых месяцев ареста. Тогда она приехала на дорогой машине, в стильном наряде с капюшоном и темных очках. Своим видом она излучала уверенность и старалась показать, что контролирует ситуацию.
«Блиновская вела за собой миллионы. За 8 лет она создала определенный имидж и так вжилась в эту роль, что даже домашний арест смогла повернуть в свою пользу. Елена не могла сидеть дома и не напомнить о себе, поэтому придумала шикарную вечеринку и выставила ее напоказ. Однако ситуация оказалась серьезнее, чем она ожидала», — высказалась эксперт.
Примечательно, что на последнем заседании «королева марафонов» вела себя уже иначе. Поза, мимика, жесты — все указывало на то, что Елена нервничает и испытывает недовольство.
«Из зала суда Блиновская вышла в состоянии шока, на ватных ногах, но все же старалась держать себя в руках в присутствии журналистов и наблюдателей. Лицо застывшее, без эмоций, будто неживое. Со стороны могло показаться, что она спокойна. Но это не так», — пояснила психолог.
За время ареста Елена ни разу не прокомментировала ситуацию и не принесла извинений. Эксперт считает, что блогер осознает вину и способна на раскаяние. Правда, для этого потребуется время.
По мнению Инны, Блиновская может вновь запустить марафон и вернуться к прежнему заработку. Люди с психопатическим типом личности никогда не отказываются от своих целей.
«У Елены психопатический тип личности. Такие люди настойчиво стремятся к славе и деньгам, обладают сильной харизмой, завышенной самооценкой и не привыкли отказываться от задуманного», — резюмировала Мирная.
Реакция звезд на задержание Блиновской
Кто поддержал
На сторону Блиновской встала журналистка Ксения Собчак, которая два года назад брала у «королевы марафонов» интервью. Она подчеркнула, что наказания за экономические преступления в нашей стране не должны быть настолько суровыми, и блогерша не заслуживает того кошмара, в котором сейчас оказалась.
Такого же мнения придерживается и модель Виктория Боня. Она считает, что в нашей стране люди, видя неудачи знаменитостей, устраивают пляски на костях и не предпринимают никаких попыток проявить сострадание.
«Люди готовы танцевать на костях. Немного вспоминается ситуация с Кокориным и Мамаевым, когда им предлагали смертную казнь за то, что они подрались. Каждый из нас может допустить ошибку, абсолютно каждый. Нет тех людей, которые бы родились и никогда бы не оступились, но мы на своих ошибках учимся, и на них учатся другие. Нам не хватает сострадания, тепла и единства. Немного вот этой русской щедрой доброй души», — отметила Боня.
Кто высказался против
Резко против Елены Блиновской высказался продюсер Николай Картозия, который в своем Telegram-канале написал ироничный пост об инфоцыганах.
«Цыганские бизнес-тренеры — это безработные, которые дают советы другим безработным, как стать работящими», — написал медиаменеджер.
Идею того, что Елена Блиновская понесла справедливое наказание, поддержала и Яна Поплавская. Актриса отметила: теперь блогерша наравне со всеми будет мыть в СИЗО полы и туалеты, питаться из общего котла и строго соблюдать режим.
Продюсер Иосиф Пригожин предположил, почему Блиновская единственная из всех блогеров оказалась в СИЗО. Он причислил «королеву марафонов» к числу людей-халявщиков и отметил, что налоги надо платить вовремя. Кроме того, он даже не сочувствует женщине. Муж певицы Валерии говорит, что плохо относится к инфоцыганам и осуждает тех, кто «ведется» на их марафоны.