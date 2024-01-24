Защита Блиновской обжаловала решение суда об отправке блогера в СИЗО

Защита Елены Блиновской обжаловала решение Замоскворецкого районного суда Москвы о переводе блогера в СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Наталью Сальникову.

«Только что подала апелляционную жалобу, в которой прошу отменить постановление Замоскворецкого суда Москвы и отказать следователю в изменении меры пресечения Елене Олеговне», - заявила Сальникова.

Напомним, 22 января Елену Блиновскую отправили на три месяца в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Уточняется, что знаменитость грубо нарушила условия домашнего ареста, организовав в загородном особняке новогодний корпоратив, на котором оказался свидетель по ее уголовному делу. Вдобавок следствие предъявило блогеру новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Позднее выяснилось, что Блиновская находится в обычной карантинной камере, рассчитанной на 20 человек, в СИЗО №6 «Печатники».