С телевизором и чайником: Елена Блиновская находится в камере на 20 человек

На данный момент королева марафонов Елена Блиновская находится в обычной карантинной камере, рассчитанной на 20 человек. Об этом рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

В камере во время посещения общественника было несколько свободных мест. После карантина Блиновскую переведут в обычную камеру.

«Телевизор, холодильник и чайник есть. Ей, как и всем, доступны ежедневные прогулки, библиотека», — рассказал он ИА Регнум.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Елену Блиновскую из-за нарушений условий домашнего ареста. Королева марафонов пробудет под стражей до 26 апреля. В деле блогера также появилось два новых эпизода по статье о неправомерном обороте средств платежей. По ней королеве марафонов грозит до 16 лет колонии.

Сейчас блогер находится в СИЗО № 6 «Печатники».