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Опубликовано 22 января 2024, 17:17
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Блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца

Блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.
Блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца

© Tarakanov Vadim/East News

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую из-за нарушений условий домашнего ареста. Королева марафонов пробудет под стражей до 26 апреля.

После оглашения приговора на Блиновскую надели наручники и взяли под стражу в зале суда.

В деле блогера появилась два новых эпизода по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Также Блиновская нарушила условия домашнего ареста: в конце декабря она провела у себя дома вечеринку, на которой присутствовала свидетель по ее уголовному делу Виктория Асмолова. Это является нарушением ранее избранной меры пресечения. Следствие узнало об этом от самой Асмоловой, у которой есть общие бизнес-интересы с королевой марафонов, сообщает РИА Новости.

Напомним, блогеру грозит до 16 лет колонии из-за новой статьи. Подробности читайте в этом материале.

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