Заседание длилось пять часов: Павел Прилучный и Агата Муцениеце встретились в суде

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце лично присутствовали на заседании суда по делу об опеке над общими детьми. Бывшие супруги провели в суде более пяти часов, решая, с кем будут проживать 7-летняя Мия и 11-летний Тимофей.

Как сообщает Telegram-канал Super.ru, Агата вышла из здания суда в подавленном состоянии. Она молча села в автомобиль и уехала.

При этом Павел Прилучный согласился побеседовать с ожидавшими на улице журналистами.

«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей. Подробности сейчас, к сожалению, рассказать не могу», - сказал актер.

Он подчеркнул, что суд еще не вынес решение, процесс продолжается.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад, но так и не смогли наладить отношения ради детей. Бывшие супруги погрязли в судебных делах. При этом актер женился второй раз, в новом браке у него также есть ребенок.

Ранее Муцениеце узнала, что у бывшего мужа повысились гонорары и потребовала выплачивать по миллиону рублей в месяц на рожденных во время брака сына и дочь. Таким образом, в год актриса хочет получать на детей 24 миллиона рублей.

При этом Прилучный с требованиями Муцениеце не согласен. По некоторым данным, он подготовил компромат на бывшую жену и собирается забрать сына Тимофея.