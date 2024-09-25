Подготовил компромат на Муцениеце: Павел Прилучный хочет забрать сына у бывшей жены

Актер Павел Прилучный подготовил компромат на бывшую жену Агату Муцениеце. Об этом рассказал источник из окружения звезды «Закрытой школы». По его словам, «мажор» собирается забрать у экс-супруги сына Тимофея.

Развод актеров состоялся еще в 2020 году, но выяснять отношения они продолжают до сих пор. После появления у Павла третьего ребенка Агата потребовала увеличения суммы алиментов, а он в ответ начал судиться с ней за опеку над детьми.

Информатор Kp.ru сообщил, что на сегодняшний день Прилучный будет добиваться, чтобы Тимофей жил с ним и его женой Зепюр Брутян. Дочь Мию он хочет пока оставить экс-жене, так как она еще маленькая.

«Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», - отметил источник.

Собеседник портала рассказал, почему Агата хочет увеличить алименты. По его словам, ей важно, чтобы дети жили как звезды. Муцениеце стало известно, что у Прилучного повысились гонорары, поэтому она и потребовала более весомые выплаты.

Ранее появилась информация, что у Агаты Муцениеце появился новый возлюбленный.